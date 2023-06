Frattesi vuole l’Italia | “L’estero può attendere E i nostri giovani…”

(Di martedì 13 giugno 2023) Dal ritiro azzurro arrivano belle notizie. Quanto meno per il calcio italiano. Davide, intervistato a due giorni dal big match contro la Spagna che vale la finale della Nations League, ha parlato senza peli sulla lingua. Non capita tutti i giorni. Ma il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale italiana lo ha fatto. Rispondendo a tante domande, anche scomode, senza mai tirarsi indietro. E di fronte al punto interrogativo più interessante in vista del prossimo anno ha replicato secco e deciso: “Voglio giocare un altro anno in Italia, sono convinto che sia la soluzione migliore per la mia crescita. Poi un giorno giocherò al, ne sono certo. Purtroppo qui da noi siamo sempre bravi a denigrare il nostro campionato e igiocatori. Invece la Serie A è un torneo di ottimo livello”. Punto e a capo. Ecco la sentenza ...

Un calciatore che quasi sicuramente lascerà l'Emilia è Davide Frattesi, l'oggetto del desiderio di diversi top club italiani, ma anche inglesi. Proprio il calciatore romano ha espresso la volontà di ...Parla Davide Frattesi nel secondo giorno di raduno a Coverciano dell'Italia guidata dal ct Roberto Mancini.