Frattesi | «Serie A o estero? Prima voglio andare in un’altra squadra italiana e poi dopo all’estero»

(Di martedì 13 giugno 2023) Davideè intervenuto in conferenza stampa nel secondo giorno di raduno a Coverciano dove l’Italia guidata dal ct Roberto Mancini prepara la semifinale di Nations League. Il centrocampista del Sassuolo è al centro di questo mercato. Diverse le squadre interessate a lui fra cui Inter, Juventus e Roma. Le parole diriportate da Tmw: «Quest’anno all’inizio non è stato facile, ma devo ringraziare il Sassuolo e il mister che mi hanno permesso di fare le cose con calma. Sarà un’estate importante, bisognerà prendere delle decisioni importanti. Probabilmente hai ragione…» Il mercato spesso toglie tranquillità ai giocatori ma non è il caso di: «È sempre un piacere trovarsi in mezzo a questi discorsi, vuol dire che le cose fatte in passato sono state quelle giuste. Devo continuare a lavorare così e poi al resto ci ...