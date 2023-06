Francesco Ros | Cybersecurity di grado militare per proteggere le aziende

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 13 giugno 2023) Intervistiamo nuovamente il famoso informatico, scrittore ed esperto di mercati finanziari e crypto friulianoRos, ormai residente all’estero per lavoro nel settore IT e nelle relazioni con gli investitori come gateway tra Italia ed India, in merito ad un tema molto importante e sensibile che ad oggi tocca tutte lee persone fisiche,