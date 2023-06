Francesco Nuti è morto | Giuliana De Sio | ' Era malinconico e affascinante | poi un demone se l' è preso'

(Di martedì 13 giugno 2023) 'Dimi resta la malinconia. Credo che 'malinconica' sia stato il termine usato per la prima volta da un critico cinematografico proprio per definire la comicità di'.De Sio , ...

Giuliana De Sio, attrice in 'Io, Chiara e lo Scuro' e 'Casablanca, Casablanca' ha condiviso molta vita con. 'Abbiamo anche avuto una breve storia sentimentale, conseguenza dell'...

Addio a Francesco Nuti, l'attore e regista è morto dopo una lunga malattia. Aveva 68 anni RaiNews

«Di Francesco mi resta la malinconia. Credo che “malinconica” sia stato il termine usato per la prima volta da un critico cinematografico proprio per definire la comicità ...L’attrice, amica, collega e per breve tempo legata sentimentalmente a Nuti: «Il declino di Francesco è cominciato prima della caduta, qualcosa si è rotto nel suo equilibrio» ...