Francesco Nuti e Giuseppe Cruciani | l’ultima intervista prima dell’incidente VIDEO

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 13 giugno 2023)didel drammatico incidente domestico che avrebbe cambiato per sempre la vita quotidiana dell’attore toscano risale al 12 maggio 2006 e oggi è un documento toccante su quelle che erano le condizioni dell’attore. Come potete ascoltare nelqui sopra,, ospite dell’allora programma mattutino di Radio24 VivaVoce, condotto da, viene contattato telefonicamente per presentare Star, una produzione discografica contenente le canzoni cantate nei suoi film, più alcuni inediti. Poco più di due mesi dopo la messa in onda di questa, il 3 settembre 2006,...