“Francesco d’Assisi | l’autografia di un illetterato” | venerdì l’evento con Accrocca

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti16 giugno alle ore 20, presso la Chiesa di Santa Sofia di Benevento, si terrà un incontro con Monsignor Felicesu, intitolato “di un”. L’ appuntamento è compreso nella Stagione Artistica 2023, promossa da Accademia di Santa Sofia insieme a Università degli Studi del Sannio e Conservatorio di Benevento, sempre con la direzione artistica di Marcella Parziale e Filippo Zigante, e la consulenza scientifica di Marcello Rotili, Massimo Squillante e Aglaia McClintock. L’Arcivescovo di Benevento, Felice, nato il 2 dicembre 1959 a Cori, in provincia di Latina, dopo la maturità scientifica ha frequentato i corsi teologici presso il Pontificio Collegio Leoniano di Anagni. ...

... i moderni come San, Arlecchino, Romeo e Giulietta e il ...Cosa può dirci la filosofia del "ricchissimo" di, nella ...Fuori abbonamento ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO corso di direzione'......di pranzo il capoluogo è andato in subbuglio per un paio'ore ... A Perugia eper inciso da produttore cinematografico girò ...da produttore cinematografico girò anni addietro il '' di ...... Sindaco di, e Giuseppe Giulietti , fondatore dell'associazione Articolo 21. Modera la tavola rotonda Andrea Cova , coordinatore editoriale della rivista SanPatrono'Italia. L'...