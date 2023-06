Francesca Pascale | per dieci anni compagna di Berlusconi | La mia vecchia vita muore con lui

(Di martedì 13 giugno 2023) "È triste, ho un peso sul cuore, le parole mancano, la morte è una cosa seria, diceva Totò".è stata per oltredi Silvio. "Oggi provo solo dolore, e quello non si spiega", dice a Repubblica. "Conpotevi scontrarti, litigare, ma era...

Silvio Berlusconi è morto ieri, lunedì 12 maggio. Al suo fianco fino all'ultimo c'è stata la sua compagna Marta Fascina , la donna che ha preso il posto, ormai più di tre anni fa. Per oltre dieci anniè stata la sua compagna. 'È triste, ho un peso sul cuore, le parole mancano, la morte è una cosa seria, diceva Totò', ha ...è stata una delle tante donne della vita di Silvio Berlusconi , morto a Milano all'ospedale San Raffaele la mattina di lunedì 12 giugno 2023. Per oltre 10 anni al fianco del ...Da presidente del consiglio e da testimone alle nozze dell'allora cognata. Per due volte Silvio Berlusconi si è affacciato in Costiera Amalfitana . La prima nell'estate del 2003 quando per un giorno ...

Francesca Pascale: “Con Berlusconi muore la mia vecchia vita” la Repubblica

Silvio Berlusconi è morto ieri, lunedì 12 maggio. Al suo fianco fino all'ultimo c'è stata la sua compagna Marta Fascina, la donna che ha preso il posto Francesca ...Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo spo ...