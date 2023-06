Francesca Pascale | ex di Berlusconi | rivela «Come se fosse morta mia madre»

, ex compagna di Silvio Berlusconi, oggi sposata con Paola Turci, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica. Al centro, il rapporto con il defunto politico e imprenditore, ...è stata la compagna di Berlusconi per sette anni ma oggi è felice con Paola Turci, sua moglie. Originaria di Napoli,è conosciuta principalmente per essere stata la ...In un'intervista a Repubblica, l'ex compagnadice: "E' triste, ho un peso sul cuore, le parole mancano, la morte è una cosa seria, diceva Totò. Oggi provo solo dolore, e quello non ...

È morto ieri, ad 86 anni, Silvio Berlusconi. Notizia che ha portato sicuramente tanto dolore all'interno della famiglia del Cavaliere. Tra le persone a lui più vicine troviamo Marta Fascina, la sua ul ...Intervistata da Repubblica, l'ex compagna del Cavaliere rompe il silenzio e parla a cuore aperto del sentimento che la legava a lui ...