Fragranze intense | quest’estate la pelle profuma di vaniglia

(Di martedì 13 giugno 2023) Evocano paradisi tropicali, cocktail esotici e avvolgono laper molte ore. Ecco perché i profumi intensi alla, nonostante la loro persistenza, sono tra le proposte più gettonate dalle Maison che consigliano di utilizzarli durante le lunghe sere d’estate. Con questi, infatti, è impossibile non lasciare la scia. Inoltre, pare fungano anche da arma di seduzione! La vanillina – ossia la molecola responsabile del profumo della– è in grado di attivare i feromoni e di conseguenza la produzione di ossitocina, detta anche l’ormone dell’amore. Recenti studi hanno dimostrato come agisca positivamente sull’uomo generando un senso di attaccamento al partner. Ecco perché i profumi intensi allapossono essere considerati vere e proprieafrodisiache. C’è ...

... firmata dal Naso Luca Maffei: si tratta dimarine che offrono un nuovo orizzonte olfattivo creato con materie prime nuove e con note inaspettate, dalle notedel mare arabo alle ...In grado di trasmettere energia, sono leda avere assolutamente durante la bella stagione. L'Erbolario propone Verbena che, come la pianta da cui prende il nome, ha noterese ...... rivolgendosi sia alle estimatrici dei profumi estivi molto leggeri che alle amanti dellepiù. Per quanto riguarda i profumi estivi uomo , vanno per la maggiore quelli freschi e ...

I profumi intensi alla vaniglia sono ciò che ci vuole per lasciare la scia durante le lunghe sere d'estate perché evocano atmosfere tropicali ...Cosa cerchiamo in un profumo Che ci rappresenti, anzitutto, ma anche che dia un’immagine di noi più forte e univoca, capace di restare nella memoria e permanere nell’aria anche dopo che siamo usciti ...