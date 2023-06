Fotogallery - Ad Arcore fiori e bandiere | il saluto dei cittadini a Silvio Berlusconi

FIUME DI PERSONE 13 giugno 2023 10:38- Adfiori e bandiere, il saluto dei cittadini a Silvio Berlusconi - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery ...Decine di omaggi e ricordi sono stati lasciati davanti alla storica villa San Martino ad, in ... a Napoli manifesti funebri 'Ciao Silvio' IN CENTINAIA A SANT'ANTIMO- Giulia ...... quelli per gli scandali sessuali legati al caso Ruby, alle feste a luci rosse ade alla ... approfondimento Ruby ter, giudici: "Sentenza pregiudicata da omissione di garanzia"©IPA/...

Fotogallery - Ad Arcore fiori e bandiere, il saluto dei cittadini a Silvio ... TGCOM

Il feretro di Silvio Berlusconi è arrivato ad Arcore, nella sua amata Villa San Martino. La sua casa, il suo posto del cuore. Ad attenderlo, tra gli applausi, politici, simpatizzanti e una schiera di ...