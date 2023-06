Forza Italia dopo Berlusconi. Il punto di Claudio Cerasa allo Speciale Tg5

(Di martedì 13 giugno 2023) Chi può prendere il posto di? "Nessuno", diceospiteTg5. "Ci saranno tentativi di traghettare il partito del Cav. per cercare di custodire quel pezzo di elettorato, ma in mancanza di una nuova iniziativa politica credo che il destino rischi di essere perquello di essere inglobata all'interno di altri partiti".

"Nessuno può prendere il posto del Cav. In mancanza di una nuova iniziativa politica il destino del suo partito è quello di essere inglobato all'interno di altri ...In uno dei punti più belli dell'ovale d'erba, la lounge di KEPha accolto i suoi ospiti e ha ... cavalieri e amazzoni nel momento in cui con un concentrato assoluto die passione volano ...Tra i politici del tutto inaspettato il primo presidente dei deputati di: Vittorio Dotti , era il compagna di Stefania Ariosto , la teste che tanti guai procurò a Berlusconi e a Previti ...

Berlusconi, convocato l'ufficio di presidenza: si decide il futuro di Forza Italia Il Tempo

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Azzolina e Bianchi avevano stanziato fondi per la salute mentale di studenti e prof in epoca Covid. Prima di Abbiategrasso, l'attuale ministro si era dimostrato "tiepido" sull'argomento ...