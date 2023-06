Forza Italia a Napoli | le due generazioni pronte a raccogliere l' eredità del Cavaliere

Negli ultimi tempi in molti l'hanno chiamata in causa a proposito del futuro di. Lei ha replicato smentendo di volersi appropriare del logo del partito. E di volere in posizioni apicali ...Nel novembre 1993 fui invitato in Brianza, il Cavaliere aveva già programmato tutto: dalla candidatura al trionfo elettorale. Chiese a me di scrivergli il programma, con una semplice indicazione: "...3.01 Le Figaro:Berlusconi,leone della destra "Silvio Berlusconi, luci e ombre del Cavaliere": è la prima pagina dedicata dal quotidiano francese Le Figaro alla morte del fondatore di. "Dall'immobiliare al mondo dell'editoria, dalla tv allo sport,alla politica, l'intraprendente tuttofare ha governato l'per 9 anni, imponendole una cura liberale negli anni '90,con ...

La politica marchigiana ricorda il leader di Forza Italia. "Un uomo illuminato che mancherà a tutta l'Italia", ha detto il presidente della regione Acquaroli.Ricoverato con i globuli bianchi alle stelle: fatale la leucemia «Ma la morte non era nei suoi progetti» e ha dettato appunti finché ha potuto. Poi il tracollo nella notte tra domenica e lunedì ...