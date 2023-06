Formazioni ufficiali Foggia-Lecco | finale andata playoff Serie C 2022 2023

(Di martedì 13 giugno 2023) Ledi, match dellad’deidi. Fischio d’inizio alle 21:30 di martedì 13 giugno. Allo Zaccheria va in scena il primo round dell’ultimo atto di questi lunghissimi. Le due squadre proveranno dunque a mettere in discesa il discorso promozione in vista del ritorno al Rigamonti-Ceppi. La squadra di Delio Rossi parte favorita sulla carta, ma guai a sottovalutare gli avversari, protagonisti di un cammino fantastico finora. Di seguito, le scelte dei due allenatori. Le: Dalmasso, Leo, Kontek, Rizzo, Bjarkason, Frigerio, Di Noia, Schenetti, Costa, ...

Ledi Foggia - Lecco, match della finale d'andata dei playoff di Serie C 2022/2023. Fischio d'inizio alle 21:30 di martedì 13 giugno. Allo Zaccheria va in scena il primo round dell'...Nei prossimi 180 minutisi vedrà chi otterrà la promozione. Come arriva il Foggia I ... Ecco, di seguito, le probabili: FOGGIA (3 - 5 - 2) : Dalmasso; Leo, Di Pasquale, Rizzo; ...Foggia in rete allo 'Zaccheria' da 15 partitedi fila, totale di 31 marcature ed ultimo ... LE PROBABILIFOGGIA (3 - 5 - 2): Dalmasso; Leo, Kontek, Rizzo; Garattoni, Frigerio, ...

Le formazioni ufficiali del match tra Foggia e Lecco allo stadio "Zaccheria", valido per l'andata della finale playoff di Serie C.Nella finale di andata dei playoff di Serie C, il Foggia ospita il Lecco sul manto erboso dello stadio “Zaccheria”. I rossoneri hanno chiuso la stagione regolare al 4° posto, con 61 punti messi in cas ...