Ford inaugura il futuristico Electric Vehicle Center | ecco cos' è

...di Goodyear nella maratona francese arriva negli anni della titanica sfida tra Ferrari e. È il ... Quella del 1965una striscia di lunghe vittorie, tra cui la prima storica affermazione di ...L'obiettivo comune die Tesla è quello di rendere la ricarica dei veicoli elettrici più veloce, efficiente e conveniente per i consumatori. Guarda anche : A2ACity Plug ,colonnine ...Anche l'epilogo è da film: per sottolineare la propria supremazia, laopta per un arrivo in ... a spuntarla è così la 917 K del team austriaco Salzburg di Attwood e Hermann, cheuna ...

Ford, inaugurata la nuova fabbrica per le elettriche di Colonia - Quattroruote.it Quattroruote

L'Ovale blu ha ufficialmente aperto il polo per la produzione delle due auto a batteria sviluppate sulla piattaforma Meb della Volkswagen: la prima sarà l'Explorer ...Ford ha inaugurato oggi l’Electric Vehicle Center di Colonia, un impianto di produzione altamente specializzato con sede in Germania, dove ...