Fondi Torna la “Corri a Fondi” | undicesima edizione della competizione in notturna

(Di martedì 13 giugno 2023)– Tutto pronto aper l’di un’affascinante garacapace di coinvolgere centinaia di atleti e svariati residenti di tutte le età. È la “”, manifestazione podistica organizzata dallaRunners 2010 L’evento, dallo scorso anno abbinato al settimo “Trofeo Avis”, prenderà il via in, alle ore 20:00. L'articolo Temporeale Quotidiano.

La musica italiana si unisce così per raccoglierea sostegno della Romagna e dei suoi ... Trani, Bari, Fasano, Locorotondo Quando: dal 27 giugno all'1 settembre Love MI La creatura di Fedez...Sabato 17 giugno l'Holiallo Sherwood Festival, nel parcheggio nord dello Stadio Euganeo, una ... Fin dall'esordio del festival, Lazzari e Bari raccolgonoper la Fondazione Fratelli ...Ma le decisioni che servono per avere idallFmi spettano a Tunisi, precisa Blinken. Vogliamo ... Tajani da parte suaa proporre la strada italiana per una soluzione della crisi, un ruolo di ...

Torna la ''Corri a Fondi'': quest'anno si compete in notturna Comune di Fondi

Torna sabato e domenica a Osimo lo stage portieri "Nicola Solustri", giunto alla terza edizione, organizzato in memoria del giovane portiere della Passatempese scomparso la sera dell’8 marzo 2016 in u ...Il primo appuntamento in calendario è giovedì dal pomeriggio in piazza Morgagni con ’Sfanghiamola’: sul palco 16 gruppi. In campo anche Tassani e Luana Babini con un evento all’arena estiva.