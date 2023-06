Fondi Giornata Mondiale del Donatore di Sangue | monumenti illuminati di rosso!

... Francesco Prandoni L'evento benefico per sostenere le popolazioni colpite dall'alluvione sarà anche una lungadi musica. La musica italiana si unisce così per raccoglierea sostegno ...Lapiù temuta dai tifosi rossoneri, purtroppo, è arrivata e se n'è andata, proprio come il ... che non molto tempo fa a fare il bello e il cattivo tempo non erano i petrodollari o id'...Fin dall'esordio del festival, Lazzari e Bari raccolgonoper la Fondazione Fratelli ... E' lain cui si dimenticano i dolori e si perdona. In questa occasione vengono meno anche le rigide ...

Castello tricolore e un grande striscione: Fondi celebra la Giornata ... Comune di Fondi

(Europa) Il caso: uso improprio dei fondi all’Snp. Brutto colpo per gli indipendentisti scozzesi. L’attuale primo ministro Yousaf sotto pressione: ora è la sua sedia a scricchiolare. Di Marco Ruggieri ...VERONA/VICENZA - La Tav Verona Vicenza pronta entro il giugno 2026 con i fondi Pnrr. «Entro il giugno 2026 contiamo di ultimare i lavori della Tav nel lotto compreso da Verona sino ...