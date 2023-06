Foggia-Lecco | Finale Playoff Serie C oggi in tv | programma | orario e streaming

(Di martedì 13 giugno 2023) È tutto pronto per la sfida che deciderà chi trasi aggiungerà a FeralpiSalò, Reggiana e Catanzaro inB. Questa sera, martedì 13 giugno, allo stadio Zaccheria diandrà in scena la gara di andata delladiC che mette di fronte proprio i rossoneri e il. La partita, con calcio di inizio previsto alle ore 21.30, sarà trasmessa da Rai, Sky, Eleven Sports e OneFootball. Entrambe le squadre sono approdate all’ultimo atto deiattraverso i calci di rigore: i pugliesi hanno eliminato il Pescara, i blucelesti il Cesena. Il ritorno si giocherà in Lombardia domenica 18 giugno. Di seguito il calendario e ildi ...

Le finaliste sono state brave, ma anche fortunate: ilè stata la squadra più brava, ma non è stata la squadra più forte" . C'è orgoglio per il suo: "Ci sono in campo giovani che non sono .... Le date della Serie B 2023 - 2024. A differenza della passata stagione, in cui il Mondiale in Qatar impose un avvio anticipato al 14 agosto, la Serie BKT 2023 - 2024 vedrà il suo primo ......alla serie B 2023/24 Ascoli Bari Catanzaro Cittadella Como Cosenza Cremonese Feralpisalò Modena Palermo Parma Pisa Reggiana Reggina Sampdoria Spezia SudTirol Ternana Venezia vincente di...

È tutto pronto per la sfida che deciderà chi tra Foggia e Lecco si aggiungerà a FeralpiSalò, Reggiana e Catanzaro in Serie B. Questa sera, martedì 13 giugno, allo stadio Zaccheria di Foggia andrà in s