Flavia Franzoni causa morte | malattia | età | come è morta la moglie di Romano Prodi

, la moglie dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi è morta per un malore durante un'escursione. A renderlo noto è stato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in un ..., per Romano Prodi non è stata solo una moglie e madre dei suoi figli e nonna dei suoi sei nipoti, ma anche una fidatissima, a volte molto critica, consigliera. Una vita trascorsa '...'Ho mandato un messaggio al Presidente Prodi di cordoglio e partecipazione al lutto improvviso che lo ha colpito, insieme ai suoi figli. Diconservo il ricordo del suo sorriso e la passione e competenza con cui interveniva nelle discussioni sulle politiche sociali. Una donna impegnata per giustizia sociale e la solidarietà ...

È morta Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi TGCOM

La giornalista e produttrice tv: “Una compagna senza la quale Romano Prodi non avrebbe mai potuto diventare presidente del Consiglio” ...È morta all’età di 76 anni Flavia Franzoni, la moglie dell’ex premier Romano Prodi. Lo ha comunicato il suo ufficio stampa in una nota. «Con enorme dolore, il Presidente Romano Prodi, insieme ai suoi ...