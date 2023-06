Firenze | si cerca ancora Kata La madre ha tentato il suicidio

Leggi su 361magazine

(Di martedì 13 giugno 2023) ingerendo una quantità di candeggina non letale Dopo il padre, anche ladi, la piccola di 5 anni scomparsa dalo scorso sabato, hail. Secondo quanto riportato da Adnkronos, la donna ha ingerito candeggina, ma in una quantità non letale. Di conseguenza ha avuto un malore. Soccorsa dal 118 è stata trasportata all’ospedale Careggi dove è stata poi ricoverata. Secondo quanto si apprende la donna non sarebbe in pericolo di vita e non è chiaro se si sia trattato di in un tentativo dio per compiere un gesto dimostrativo. La donna ha compiuto il gesto subito dopo essere tornata dalla procura, dove è stata sentita dagli inquirenti. La mamma della bimba ha ripetuto: “È impossibile che lei si perda, impossibile che si allontani da sola”. “Qualcuno ...