Fiorentina | niente rinnovo per Saponara | le ultime

(Di martedì 13 giugno 2023) Le strade tra lasi divideranno al termine della stagione, le due parti non si troveranno per prolungare il contratto Le strade tra lasi divideranno al termine della stagione, le due parti non si troveranno per prolungare il contratto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore non dovrebbe rinnovare e partirebbe a parametro zero.

Quindi,da comunicare. Se un giorno dovesse succedere, lo comunicherei immediatamente a ... che ha rinnovato il proprio rapporto con la, il Napoli mette gli occhi sull'allenatore di ...... in autostrada, ci ripensai perché non potevo comportarmi male nei confronti dellache ... Per un mesesesso. C'è la possibilità di vincere lo scudetto, non possiamo sprecarla. Per il ...La lista della spesa era semplice, fatta di prodotti alla portata di tutti,stravaganze o ... Ovviamente non mancava anche la carne rossa, dal filetto alla, senza dimenticare i ...

Niente Napoli per Italiano: resta alla Fiorentina Corriere dello Sport

La Fiorentina ha concluso una stagione sicuramente importante che ha messo in evidenza i problemi che la società in ...Le strade tra la Fiorentina e Saponara si divideranno al termine della stagione, le due parti non si troveranno per prolungare il contratto Le strade tra la Fiorentina e Saponara si divideranno al ter ...