Fiorentina | il sogno di Italiano è Milik | ma ci sono due ostacoli

..., Roma, Juventus, Valencia, Chelsea. Fino al capitolo Leicester, oggi ironicamente ... L'arbitro Guida, come a risvegliare tutti da uno da un incubo, fischia 3 volte e tutte le ...Viceversa potrebbe essere la Salernitana a scegliere di non proseguire il matrimonio con l'ex. Non a caso la vicenda è già al vaglio dei legali del club che la stanno verificando dal punto ...Commenta per primo Lasta seguendo diversi diversi in chiave mercato per la mediana visto il probabilissimo addio di Sofyan Amrabat. Fra questi, si legge su la Nazione, ilnel cassetto è rappresentato da ...

Mercato Fiorentina, il sogno di Italiano è Milik Corriere Fiorentino

Il gruppo dirigenziale della Fiorentina è contento di come sia stata chiusa la scorsa stagione agonistica nella quale si sono ottenuti risultati non sperati. Di conseguenza, secondo quanto scrive Tutt ...Paulo Sousa sogna il Napoli, De Laurentiis frena: non vuole rompere definitivamente i rapporti con una società amica. Così scrive sulla questione allenatore l'edizione odierna della Gazzetta dello Spo ...