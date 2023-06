Fiordelisi e Donnamaria | É Finita! Il Comunicato Ufficiale!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 13 giugno 2023) La storia d’amore tra Edoardoe Antonellasarebbe giunta al capolinea. Questo é quello che si intuisce leggendo le parole che laha pubblicato poche ore fa sui social. Sarà davvero finita tra loro o si tratta di una crisi passeggera? Ecco tutti gli aggiornamenti sulla vicenda! E’ finita la storia tra Antonella e Edoardo: le parole dell’ex gieffina Sembra essere giunta al capolinea la storia d’amore tra Antonellae Edoardo. Questo é quello che si intuisce leggendo le parole postate dall’ex gieffina sul suo profilo Instagram solo poche ore fa. Già nei giorni scorsi, si parlava di una crisi in atto tra i due e quanto pubblicato da Antonella sembra confermare tutto. In realtà, non si capisce ancora se la coppia si sia detta addio in modo definitivo. ...