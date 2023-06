Finanza sostenibile | arriva il pacchetto di misure europee

(Di martedì 13 giugno 2023) L’Europa per la transizione verso una. La Commissione europea ha annunciato in queste ore un nuovodivolte a promuovere lanell’UE. Obiettivo principale di talediè garantire che il quadro finanziario dell’UE continui a sostenere le imprese e il settore finanziario, incoraggiando nel contempo il finanziamento privato di progetti e tecnologie di transizione verso la sostenibilità. Cosa è la? Persi intende la pratica di considerare i fattori ambientali, sociali e di governo societario (comunemente abbreviati ESG) nei processi di investimento. Attraverso questo ...

La Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto di misure per gettare e rafforzare le basi del quadro UE in materia di. In particolare, intende ampliare il novero delle attività che rientrano nella tassonomia dell'UE e proporre nuove norme per le agenzie di rating ambientale, sociale e di ...Il funzionario della Commissione cita anche l'Accademia dell'UE per la vigilanza sulla...tra la DG REFORM e il governo di Atene ha portato all'istituzione di un sistemaper l'...Un decreto che si colloca all'interno di una fase emergenziale di portata planetaria, che richiede un lavoro sinergico esotto tutti gli aspetti, un'azione decisamente non semplice, che ...

Presentato un pacchetto sulla finanza sostenibile - Europa Agenzia ANSA

Roma, 13 giu. (askanews) - ErreDue, società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas te ...L’anticipazione dei risultati del premio Integrated Governance Index 2023. Anche Hera e Poste sul podio. Ecco in anticipo la graduatoria dell’indice che misura l’integrazione della sostenibilità nelle ...