Finale playoff Serie C | Foggia accecato dal capolavoro di Lepore Il Lecco vede la B!

(Di martedì 13 giugno 2023) Tre calci piazzati e tanti dubbi. Ladi andata deidiC trasi chiude sul 2-1 per gli ospiti grazie unda 25 metri di, che trova il sette a 4? dal triplice fischio gelando lo Zaccheria. La pennellata decisiva arriva al termine di una gara vibrante, ricca di emozioni ma anche di episodi arbitrali che premiano forse oltremisura la squadra di Luciano Foschi. Soprattutto a inizio ripresa, quando Kevin Bonacina di Bergamo si erge a protagonista prendendo due decisioni determinanti nel giro di un minuto: prima annullando la rete del nuovo vantaggiono ad opera di Ogunseye per una presunta spinta su Celjak a centro area, poi negando un rigore per fallo su Frigerio che ci sarebbe potuto anche stare. ...

