Fendi | Firenze e l’uomo

(Di martedì 13 giugno 2023) Silvia Venturiniè una delle migliori designer di menswear in circolazione. Nonché super ospite di Pitti Uomo, apresenterà la collezione uomo primavera/estate 2024 all'interno dellaFactory inaugurata lo scorso ottobre. Alla Fashion Week di Milano, le sue collezioni si distinguono sempre per l’accostamento di eleganza e provocazione. Eppure, tendiamo a dimenticarcelo. Come è possibile? Una delle ragioni, ammetted’accordo con me, è che la stilista rappresenta un caso molto serio di sindrome dell’impostore. Tanto da sviluppare una certa riluttanza a definirsi tale: «È vero!», ammette, in collegamento Zoom da Roma. «È sempre stato uno dei miei problemi più grandi». Silvia Venturinisostiene di non ricordare, anche se non le credo fino in fondo, l’anno esatto in cui ha ...