Femminicidi | la strage senza fine

(Di martedì 13 giugno 2023) Dopo la morte di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa al settimo mese di gravidanza con 37 coltellate dal suo compagno, sono 7 le donne vittime dio in poco più di una settimana. A restare uccisa dal suo ex infatti è stata anche la poliziotta Pierpaola Romano, 58 anni freddata da tre colpi di pistola a Roma. Poi è stata la volta della giovane Maria Brigida Pesacane, la 24enne uccisa a Sant’Antimo in Campania pochi minuti dopo il cognato, Luigi Cammisa, entrambi freddati dal suocero, Raffaele Caiazzo, tormentato dalla convinzione che genero e nuora avessero una relazione. A Catania invece Piero Maurizio Nasca ha investito la moglie, Anna Longo 56 anni, rimasta ferita e un’amica della donna, Cettina ‘Cetty’ de Bormida, 69 anni morta sul colpo nell’impatto con l’auto. Stessa sorte è toccata a Mariangela Formica, 54 anni che era andata a trovare i genitori nella ...

Stretta sui, "codice rosso" potenziato per fermare lacontro le donne Il Guardasigilli ha poi annunciato che vi sarà una stretta importante sulla questione delle intercettazioni. ...Anche Sky TG24 con la sua campagna 'Basta' monitora l'andamento dei: gli ultimi dati ... Sono le cifre dellaricordate in un'analisi realizzata in occasione dell'8 marzo dalla ...Il governo vara le nuove norme contro la violenza di genere. Un pacchetto di misure volto a fermare ladei. Il disegno di legge è stato portato in Consiglio dei ministri da Eugenia Roccella (Famiglia e Pari opportunità) e Carlo Nordio (Giustizia) che hanno illustrato le principali ...

La scia di sangue si allunga ogni giorno: storie drammatiche di vite spezzate senza che le norme riescano a mettere un argine. Ecco la dimensione del fenomeno nel 2022 e in questo inizio di 2023