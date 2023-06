Fast X | Vin Diesel invidioso delle lodi a Jason Momoa? Il divo mette a tacere le voci con un post

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo A poche settimane dalla distribuzione del decimo capitolo della celebre sagaand Furious ,Diesel ha svelato la data di uscita della seconda parte in un post sul profilo Instagram da oltre novantacinque milioni di followe r.x , la seconda parte in arrivo nel ...Scende dal terza al quarto postoX conDiesel e Jason Momoa nella parte del cattivo: 252.000 nell'ultimo weekend e un complessivo di 11.392.000 euro in 4 settimane. Rimane nella top 5 Rapito ...X,Diesel sul ritorno di Dwayne Johnson e Gal Gadot: "Rendono felici i fan" [SPOILER] Al quinto posto scende il nuovo lavoro di Marco Bellocchio , Rapito , che incassa altri 160.000 euro, ...

Fast and Furious, Vin Diesel annuncia la data di uscita della seconda parte di Fast X Sky Tg24

No, Vin Diesel non compare in Avatar: La via dell'acqua, ma bisogna spiegare come mai molti credono che sia così.Leggi su Sky TG24 l'articolo Fast and Furious, Vin Diesel annuncia la data di uscita della seconda parte di Fast X ...