(Di martedì 13 giugno 2023)(ITALPRESS) –Italia annuncia un nuovo investimento di 22 milioni di euro per lodifinalizzato ad aumentare la disponibilità di farmaci salvavita, in particolare immunoglobuline e albumina, e a sostenere l’innovazione dell’impianto produttivo migliorando l’efficienza e anche la sostenibilità. L’azienda giapponese riafferma ulteriormente il suo impegno per la crescita sul territorio italiano su cui ha pianificato di investire complessivamente circa 320 milioni di euro nell’arco temporale 2020-2025.“Siamo dinanzi al più imponente piano di investimenti della storia diin Italia – commenta Francesca Micheli, General Manager diManufacturing – La sfida che raccogliamo e facciamo nostra è quella di essere costantemente agili ed efficienti, ...

Farmaceutica, Takeda investe altri 22 mln per lo stabilimento di Rieti Tiscali Notizie

“Salutiamo positivamente l’investimento di 22 milioni di euro da parte di Takeda Italia per lo stabilimento di Rieti, che consentirà di aumentare la produzione di farmaci salvavita per le malattie ...Leader nei plasmaderivati, Takeda ha pianificato di investirein Italia circa 320 milioni di euro nel 2020-2025.