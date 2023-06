Fabrizio Corona ancora contro Fedez e Chiara Ferragni | “Silenzio su Berlusconi | forse hanno paura di perdere contratti”

(Di martedì 13 giugno 2023)attacca nuovamente: l’ex paparazzo, infatti, ha criticato il rapper e l’influencer per non aver speso “una sola parola” su Silvio. L’attacco è arrivato sul profilo Instagram di, che tra le stories ha pubblicato il seguente messaggio: “Mi domandavo, poco fa, pensando alla mia discussione con Gemitaiz perché Federico Lucia (ndr) enonespresso una sola parola, né di cordoglio né di commento sulla morte di un uomo, un ...

L'ex paparazzo ha espresso la sua opinione sul perché i due coniugi non abbiano espresso alcun commento sulla morte del leader di Forza ...Accetterà 'le conseguenze delle mie azioni qualunque esse siano' ha scritto Davide De ...AssociazioneVerde di San Vito, Claudio Agulli degli Amici dell'Ecomuseo Sogno di Luce, Davide Calabrò, founder di Soluzioni Green eImperadore, founder di Eicom Energia. 29/06 ...

Fabrizio Corona dà del "cog**one" a Gemitaiz, poi il rapper si scusa con la famiglia Berlusconi Today.it

Fabrizio Corona attacca nuovamente Fedez e Chiara Ferragni: l’ex paparazzo, infatti, ha criticato il rapper e l’influencer per non aver speso “una sola parola” su Silvio Berlusconi.Durissimo attacco di Fabrizio Corona al rapper Gemitaiz dopo che quest’ultimo aveva esultato sui social per la morte di Silvio Berlusconi. Il cantante, infatti, subito dopo la notizia del decesso dell ...