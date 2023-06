Europeo Under 21 | Nicolato ha ufficializzato la lista dei convocati | c' è anche Gnonto

L'elenco dei convocati per il Campionato21. Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone) Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso ...... commissario tecnico dell'Italia21 in vista dei prossimi impegni degli azzurrini Paolo Nicolato ha scelto i 23 calciatori che parteciperanno alla fase finale del Campionato21, ...Paolo Nicolato ha scelto i 23 calciatori che parteciperanno alla fase finale del Campionato21, in programma dal 21 giugno all'8 luglio in Georgia e Romania. Rispetto ai convocati per il raduno che si è tenuto la scorsa settimana al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, ...

A poco più di una settimana esatta dall’inizio degli Europei di calcio Under 21 sono giunte le convocazioni ufficiali da parte del ct Paolo Nicolato per quanto riguarda l’Italia. La notizia che balza ...L'Italia Under 21 è in partenza per gli Europei di categoria, in programma dal 21 giugno all'8 luglio in Romania e Georgia: l'obiettivo è ottenere uno dei tre pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il ...