Europeo U21 | i convocati dell’Italia | 4 novità fra gli azzurrini

(Di martedì 13 giugno 2023) Manca ormai poco più di una settimana all’inizio dell’U21 che si terrà in Georgia e Romania a partire dal prossimo 21 giugno. Il CT Paolo Nicolato ha diramato la lista dei 23per la competizione. Quattro lerispetto al raduno di Tirrenia: presenti il portiere del Bari Elia Caprile, il centrocampista dello Spezia Salvatore esposito, il difensore dell’Inter Raoul Bellanova e l’attaccante del Leeds Wilfried Gnonto che attualmente è impegnato con la Nazionale maggior in Nations League e si aggregherà al gruppo il 19 giugno. L’Italia è inserita nel Gruppo D con Francia, Svizzera e Norvegia. Iper l’U21 Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone) Difensori: Raoul ...

Paolo Nicolato ha reso nota la lista dei 23 calciatori che parteciperanno alla fase finale del CampionatoUnder 21 in programma dal 21 giugno all'8 luglio in Georgia e Romania. Rispetto agli scorsi convocati, nell'elenco figurano anche il portiere del Bari Elia Caprile e il centrocampista dello

Concluso il calcio per club è tempo di Nazionali e a breve sarà anche il turno dell'Italia Under 21: il commissario tecnico Paolo Nicolato ha diramato l'elenco dei ...Questo il messaggio social del bianconero Fagioli, out per infortunio: Out Kean, l’unico calciatore della Juve impegnato è Miretti. The post Fagioli scrive ai compagni dell’U21: il messaggio verso ...