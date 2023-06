Europei Under 21 | i convocati di Nicolato | Tonali guida gli azzurrini | c’è Gnonto

(Di martedì 13 giugno 2023) Il Ct della nazionale21 di calcio Paoloha ufficializzato la lista dei 23per l’Europeo di categoria, in programma dal 21 giugno all’8 luglio in Georgia e Romania. Rispetto aiper il raduno, si sono aggiunti anche il portiere del Bari Elia Caprile e il centrocampista dello Spezia Salvatore Esposito, entrambi impegnati rispettivamente nella finale playoff e nello spareggio salvezza. Sandrola spedizione azzurra, mentre nell’elenco figura anche Wilfried, attaccante del Leeds. Convocato l’esterno dell’Inter, Raoul Bellanova. IPortieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone) Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio ...

... le quattro finali raggiunte tra club e Nazionale20 di calcio, le criticità della giustizia ... dove ha ribadito la centralità di Palermo nell'ottica della possibile assegnazione degli...... le quattro finali raggiunte tra club e Nazionale20 di calcio, le criticità della giustizia ... dove ha ribadito la centralità di Palermo nell'ottica della possibile assegnazione degli...Tutto pronto per l 'esordio dell'Italia21 nell' Europeo, che prenderà il via il prossimo 21 giugno e che si terrà in Georgia e Romania . Il ct Paolo Nicolato ha quindi diramato la lista ufficiale dei 23 che prenderanno parte alla ...

Nazionale Under 21, i convocati per gli Europei: 4 novità e 3 Juve Tuttosport

L'under 21 azzurra, nel gruppo D insieme a Svizzera, Norvegia e Francia, giocherà la prima partita contro i transalpini il prossimo 22 giugno ...Uscita di scena la nazionale Under 20, battuta dall'Uruguay nella finale dei Mondiali di categoria, tocca ora all'Under 21 che si prepara agli Europei in programma dal 21 giugno ...