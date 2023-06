Europei di Atletica Roma 2024 | Vivaticket entra a far parte dei partner ufficiali

(Di martedì 13 giugno 2023)a fardeidei prossimi CampionatidiLeggera, in programma adal 7 al 12 giugno del. La Fondazione Eurorende noto che, all'...

in programma a Roma dal 7 al 12 giugno Vivaticket entra a far parte dei partner ufficiali dei prossimi CampionatidiLeggera, in programma a Roma dal 7 al 12 giugno del 2024. La Fondazione EuroRoma 2024 rende noto che, all'esito della procedura di selezione, Vivaticket Spa è stata individuata ...Vivaticket entra a far parte dei partner ufficiali dei prossimi CampionatidiLeggera, in programma a Roma dal 7 al 12 giugno del 2024. La Fondazione EuroRoma 2024 rende noto che, all'esito della procedura di selezione, Vivaticket Spa è stata individuata ...... Silvia Salis, il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Handball, Pasquale Loria, il consigliere del CdA dellEnit Sandro Pappalardo, il Direttore Generale deglidi2024, Paolo ...

Europei di Atletica Roma 2024, Vivaticket entra a far parte dei ... Adnkronos

Saranno Odette Giuffrida, judoka due volte medaglia olimpica, e Mauro Nespoli, campione olimpico nel tiro con l'arco, i portabandiera azzurri dei Giochi Europei di Cracovia, in programma dal 21 giugno ...Vivaticket entra a far parte dei partner ufficiali dei prossimi Campionati Europei di Atletica Leggera, in programma a Roma dal 7 al 12 giugno del 2024. La Fondazione EuroRoma 2024 rende noto che, all ...