European Games 2023 | Odette Giuffrida e Mauro Nespoli i portabandiera dell’Italia a Cracovia

Leggi su oasport

(Di martedì 13 giugno 2023) Il conto alla rovescia sta per terminare. Dal 21 giugno al 2 luglio, a(Polonia), si terrà l’edizionedeglie l’Italia risponderà presente per ottenere risultati di rilievo, anche per testarsi in alcune discipline dalla valenza olimpica. A rappresentare il Bel Paese nella cerimonia d’apertura dei Giochi Europei saranno, judoka straordinaria e capace di vincere due medaglie alle Olimpiadi, e, che vanta l’oro a squadre a Londra 2021 e l’argento individuale a Tokyo 2020 nel tiro con l’arco. Ad annunciare questa nomina è stato il presidente del CONI, Giovanni Malagò, nella conferenza stampa al termine della Giunta. Come riportato dall’ANSA, saranno coinvolti 26 sport per 29 discipline – delle ...