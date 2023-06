Estorsione a Roma | ‘Vi ammazzo se non pagate’ | arrestato il pregiudicato Daniele Salvatori

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 giugno 2023) Dovevano pagare, non potevano ribellarsi e chiedere aiuto. Loro avevano un solo ‘compito’: abbassare la testa, incassare quelle continue minacce e sborsare i soldi richiesti. Un vero e proprio incubo vissuto da un 36enne residente nella provincia di Frosinone e dalla sua famiglia: se solo osavano dire di no, via con le minacce, anche tramite l’utilizzo di armi. Tutto pur di spaventare e riuscire nell’intento. Un incubo al quale i Carabinieri del Nucleo Investigativo di, coadiuvati dai militari della Compagna di Piazza Dante, nella tarda serata di ieri sera sono riusciti a mettere la parola fine: dopo una lunga indagini, infatti, è stata data esecuzione a un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di, a carico del...