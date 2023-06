Esiste un ingrediente con cui otterrai una fioritura fantastica | e non è il lievito!

Leggi su donnaup

(Di martedì 13 giugno 2023)unin cucina che è anche efficace nell’aumentare esponenzialmente ladelle nostre piante. E non è ilNono sono neppure i fondi di caffè o le bucce di banane, tanto meno i gusci d’uovo. O meglio, anche tutti questi appena citati possono contribuire a rendere rigoglioso il nostro verde, ma non sono gli unici. Anzi, uno in particolare, insospettabile, può fare miracoli anche quando le speranze sembrano ormai perse. Si tratta del basilico, ma attenzione, perché sia davvero potente, va utilizzato in un modo ben preciso. Vediamo insieme come procedere.unin grado di aumentare incredibilmente la, e non è ilIl basilico è una spezia aromatica versatile e amatissima sull’intero suolo ...