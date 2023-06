Erminio Margiotta è morto | il ‘papà’ di Cicciobello aveva 85 anni

(Di martedì 13 giugno 2023) Stroncato da un malore improvviso,, il “papà” dell’iconico quanto intramontabile bambolotto, è spirato all’età di 85. Nonostante l’età era in buona salute e continuava a lavorare nel settore dei giocattoli. Momenti delicati e difficili per i familiari, ecco le parole del figlio Marco: “tanta grinta ed un cuore grandissimo”. Berlusconi e il legame con Roma: da Palazzo Chigi a Villa Grazioli, fino a Villa Grande La morte improvvisa diLa morte improvvisa diè stata un fulmine a ciel sereno. L’uomo si è alzato ieri mattina esbrigato le sue solite commissioni. Tuttavia, ad un certo punto, si è sentito poco bene ed ha perso i sensi. Vani, ...

