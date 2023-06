Enjoy | a Roma il car sharing di Eni diventa anche elettrico

(Di martedì 13 giugno 2023) Grandi novità sotto il cielo di: il cardi Eni Sustainable Mobility si arricchiscenella Capitale di city car completamente elettriche a zero emissioni su strada. La flottasi espande per offrire un servizio sempre più comodo e sostenibile., i vantaggi della mobilità sostenibile ed elettrica Il cardi Eni è presente in città da ormai 9 anni e si è radicato nelle abitudini di residenti e persone di passaggio, diffondendo nuove logiche di spostamento con una flotta di circa 800 veicoli tra auto e cargo, a cui si vanno ora ad aggiungere 100 vetture elettriche, che diventeranno 200 nel corso dei prossimi mesi. A testimoniarne il successo sono gli oltre 9 milioni di noleggi realizzati dall’inaugurazione del servizio. Una cifra che si spiega con ...

Da oggi a Roma la flotta di Enjoy, il car sharing di Eni sustainable mobility, diventa anche elettrica con l'introduzione di 100 nuove city car a zero emissioni su strada di colore verde lime facendo ...Arrivato a Roma nel 2014, il car sharing Enjoy conta oggi più di 9 milioni di noleggi e ha reso popolare il noleggio veloce in alternativa all'uso dei mezzi privati. Proprio oggi, 13 giugno, la flotta ...