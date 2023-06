Eni Sustainable Mobility | a Roma il car sharing Enjoy diventa anche elettrico

(Di martedì 13 giugno 2023) "Enicontribuisce al percorso verso l'obiettivo Net Zero al 2050 fissato da Eni: il car, ora, fa parte delle tante soluzioni già disponibili per ...

... e in grado di contribuire a rendere più sostenibile la mobilità urbana", ha dichiarato Stefano Ballista , amministratore delegato diMobility, ricpordando che l'azienda "contribuisce ...Da oggi a Roma la flotta di Enjoy , il car sharing diMobility , diventa anche elettrica con l'introduzione di 100 nuove city car a zero emissioni su strada di un inconfondibile colore verde lime. Le auto elettriche contribuiscono alla ...... che combini tutte le soluzioni disponibili: biocarburanti, elettrico, biometano, idrogeno" spiega a Panorama Stefano Ballista, amministratore delegato diMobility, la società di...

Eni Sustainable Mobility: a Roma la flotta del car sharing Enjoy ... Eni

Da oggi a Roma la flotta di Enjoy, il car sharing di Eni sustainable mobility, diventa anche elettrica con l'introduzione di 100 nuove city car a zero emissioni su strada di colore verde lime facendo ...Enjoy non è una novità per i romani, in questi ultimi 9 anni di servizio attivo la flotta firmata Eni Sustainable Mobility si è infatti già consolidata come servizio indispensabile nella vita di tutti ...