Edoardo Donnamaria | il ricordo di Berlusconi diventa un caso Pietro Tartaglione ex U&D | «Chi ca**o sei? Ragazzino viziato»

La coppia nata nell'ultimo GfVip , composta da Antonella Fiordelisi ed, è stata oggetto di voci e rumors su una possibile crisi nella loro relazione. Nelle sue stories su Instagram , Antonella ha parlato di alcuni problemi, affermando di non voler ..., la frecciatina a Oriana Marzoli: e Daniele Dal Moro fa da paciere con Antonella Fiordelisi Daniele Dal Moro in causa col Gf Vip Ecco cosa ha svelato in una live su Twitch La ...La crisi a inizio estate, con vista sui tabloid da spiaggia, rumor, eventuali riconciliazioni.e Antonella Fiordelisi , ovvero i DONNALISTI dell'ultimo GF Vip, sarebbero in forte crisi, come annunciato da Antonella via Instagram, con ben due comunicazioni ufficiali che ...

Antonella Fiordelisi conferma la crisi con Edoardo: Per noi non è un bel periodo, rispettateci Fanpage.it

Nelle scorse ore, a seguito della morte di Silvio Berlusconi, sono stati moltissimi i messaggi di condoglianze rivolti alla famiglia dell'ex premier. Molte le celebrità (più ...''Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno'': Antonella Fiordelisi conferma la rottura con Edoardo Donnamaria ...