Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi in profonda crisi | “Non stiamo più insieme”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 giugno 2023)edFiordelisi hanno confermato entrambi di vivere un momento difficile. La coppia, nata nella sesta edizione del Gf Vip, non nasconde più lache sta attraversando. E così in questi giorni i fan dei Donnalisi – già, questo orrendo termine è la crasi die Fiordelisi, come se i due non avessero ognuno una propria identità ma fossero ormai diventati una nuova entità – sono in trepidazione: cosa sarà successo? I due fidanzati sono davvero in? Sì. Come è avvenuto a quasi tutte le coppie che si sono formate durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip – per ora sembrano esclusi soltanto Micol Incorvaia edTavassi -, anche loro stanno vivendo un momento difficile...