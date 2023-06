Ed ora comincia la Succession di Cologno Monzese

Leggi su tvzoom

(Di martedì 13 giugno 2023) Cosa lascia (e a chi) MF, di Fabio Pavesi, pag. 2 Se ne è andato Silvio Berlusconi e ora si apre la partita dellae dell’impero che il Cavaliere ha costruito in oltre 40 anni di attività. Al centro dell’impero c’è ovviamente Fininvest, la holding finanziaria della famiglia che governa storicamente su tre grandi asset quotati. Le chiameremo le tre M, ossia Mediaset (divenuta Mfe, Mediaforeurope); Mediolanum e Mondadori. Fininvest possiede quote poco sotto il 50% in Mfe; ha il 53,3% del capitale di Mondadori e possiede il 30,12% di Mediolanum, la società del risparmio gestito che ha come referente da sempre la famiglia Doris, con cum Berlusconi ha mosso i primi passi come socio rilevante fin dagli anni ’80 quando partì il boom dei fond’ comuni. Le quote Fininvest delle tre quotate valgono oggi sul mercato 2,8 miliardi di euro. 11 vero gioiello della Corona è – ...