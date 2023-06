(Di martedì 13 giugno 2023) L’ingresso nel mondo dello sport professionistico, avvenuto nel 2018, è solo l’ultimo di una serie di grandi investimenti fatti daMas, ildi origini cubane che oggi è salito alla ribalta per le indiscrezioni secondo cui vuol portareall’Inter. La squadra fondata da David Beckham, di cui Mas è proprietario dal 2021, dovrà diventare secondo la nuova proprietà una “porta del calcio nelle Americhe” portando avanti grandi colpi di mercato come quello che sta per andare in porto. Mas nasce anel 1963, e oggi ha un patrimonio stimato da Forbes di circa 1,3 miliardi di dollari. Suo padre,Mas Canosa, lasciò qualche anno prima l’isola di Cuba di cui era originario per sottrarsi al nuovo governo di Fidel Castro. La sua convinta ...

l'ha detto che Roma è l'unica città del Lazio dove poter ammirare la bellezza e la storia Intorno alla Capitale sono tanti i paesi dove lasciarsi andare e godere della meraviglia e del panorama ......portando nello spazio il messaggio di speranza del Papa dedicato all'umanità intera e se c'èl'ha definita "una sfida" da realizzare in poco tempo, per altri è "una meravigliosa avventura"....Inverte French Manicure Pernon ama la classica French, neppure nella versione Pride, ma ... Se queste non sono sufficientialtre idee per #pridenails originali e divertenti , con le quali ...

Ecco chi è Jorge Mas, il miliardario dell’Inter Miami che vuole ingaggiare Lionel Messi Il Fatto Quotidiano

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Roma, l’ufficialità arriverà presto, forse già in giornata: nel frattempo, lui è su un aereo, che atterrerà tra meno di un’ora all’aeroporto di Ciampino. L’accordo tra N’Dicka e la Roma è ormai ...