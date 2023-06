È una caccia alle streghe Lo sfogo di Trump prima dell' arresto

Leggi su iltempo

(Di martedì 13 giugno 2023) L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald, è in stato di. Lo ha riferito la stampa americana. È attualmente affidato alla custodia degli agenti'Us Marshals. Gli agenti federali dovrebbero prendere le copie elettronichee sue impronte digitali. Non è prevista, invece, alcuna foto segnaletica.di entrare in tribunale, l'ex presidente degli Stati Uniti si è lasciato andare a unosocial contro il trattamento che gli è stato riservato dalla giustizia a stelle e strisce. «Sto andando in tribunale, è una!!». Così Donaldha postato su Truth Social mentre si dirigeva verso il tribunale federale di Miami per essere incriminato formalmente per la vicenda dei ...