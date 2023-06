E’ morta Flavia Prodi | moglie dell’ex premier

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 13 giugno 2023) "Con enorme dolore, il Presidente Romano, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all'improvviso, si è spenta suaFranzoni". E' quanto si legge in una nota diffusa dall'ufficio stampa dell'ex. E' stata una morte improvvisa quella delladell'exFranzoni s'è spenta mentre si trovava in viaggio con il marito e alcuni amici, tra cui l'ex ministro Arturo Parisi, su un sentiero francescano in Umbria. È caduta all'improvviso, forse a causa di un malore, mentre stava passeggiando.