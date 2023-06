È morta Flavia Franzoni | moglie di Romano Prodi

(Di martedì 13 giugno 2023) Lo ha comunicato in una nota stampa l’ex presidente del Consiglio. Era in Umbria su un sentiero francescano con il marito e alcuni amici

Morta Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi: il malore durante un cammino in Umbria, l'intervento del soccorso alpino Open

