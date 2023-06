È morta “all' improvviso” Flavia Franzoni | la moglie di Romano Prodi aveva 76 anni

(Di martedì 13 giugno 2023) È. Ladi76. Ad annunciare il decesso è stata una nota dell’ufficio stampa dell’ex premier. “Con enorme dolore, il presidente, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all', si è spenta sua", si legge.mentre si trovava in viaggio con il marito e alcuni amici, tra cui l'ex ministro Arturo Parisi, su un sentiero francescano in Umbria, che stavano percorrendo a piedi: ieri serano dormito a Gubbio e oggi erano in direzione di Assisi. La ...

Alicia, dottoranda'Università di Chicago, "donna ebrea/caucasica di vent'anni, attraente forse ... ritrovatala notte di Natale da un cacciatore. Il quale non esita a dire: "Tower of Ivory, ......lungo l'autostrada A4 in cui èuna persona. L'uomo era impegnato in lavori di asfaltatura della corsia di emergenza e prima corsia nel tratto tra Desenzano del Garda e Brescia al km 241 ,'......ha lavorato per vent'anni'Istituto regionale per i servizi sociali, di cui è stata direttrice. Il malore improvviso lungo il 'Cammino di Francesco' A quanto si apprende Flavia Prodi èlungo ...

E' morta all'improvviso Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi RaiNews

È morto l'uomo ferito con alcuni colpi di pistola stasera a Squinzano, in provincia di Lecce. Era stato trasportato in ospedale dove è deceduto. (ANSA) ...Dialogo tra giornaliste su come hanno vissuto gli anni in cui l’ex premier ha dominato sulla scena pubblica. Un confronto sullo sguardo sulle donne in televisione e in Parlamento ...