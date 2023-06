“È finita” L’annuncio di Antonella Fiordelisi su Donnamaria spiega tutto | “Io mai seconda”

Leggi su tuttivip

(Di martedì 13 giugno 2023) Pane per i denti degli ex telespettatori del GF Vip 7 di Alfonso Signorini. Sul web da giorni si temeva crisi tra i Donnalisi e adesso è quasi una certezza., dopo mosse social alquanto sibilline, è uscita allo scoperto con i suoi fan confermando non stia vivendo un bella fase con Edoardo. Un’orda di Donnalisi incalliti, ancora non demordono nonostante i mesi che separano il loro cuore dal GF Vip 7, che si è concluso lo scorso 3 aprile, stanno cercando di comprendere quale sia mai potuto essere il problema scatenante della crisi traed Edoardo. La replica del 30enne. Ètrae Edoardo“Chiedo il favore di ...