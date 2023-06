E’ campano il secondo plurilaureato d’Italia | dieci titoli di studio conseguiti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGiurisprudenza, Scienze dell’Economia, Scienze Giuridiche, Filologia e Letterature dell’Antichità, Scienze dell’Educazione e della Formazione, Pedagogia, Scienze e Tecniche Psicologiche, Scienze Politiche, Psicologia, arriva dulcis in fundo anche la Laurea in Management dello Sport e delle Attività Motorie. Il totale fa 10 e sono le lauree conseguita in 40 anni di studi da Arnaldo Gadola, professione avvocato (ma potrebbe fare ad occhio e croce altri 10 mestieri), 58enne di Recale che con la laurea in Management dello Sport e delle Attività Motorie ha conseguito la decima laurea. Un traguardo che lo colloca alposto in Italia, alle spalle dell’irraggiungibile 75enne Luciano Baietti, docente in pensione che, in quanto a ‘pezzi di carta’ è a quota 18. “Sono molto stanco ma soddisfatto – ha dichiarato Arnaldo Gadola – si è conclusa la ...