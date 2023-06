DPCM 60 CFU | oggi informativa con i sindacati | poi i pareri di CSPI | CRUI e CUN Le ultime notizie

(Di martedì 13 giugno 2023) In dirittura d'arrivo l'attesoper la formazione degli insegnanti. Alle 15:30 si terrà l'con i, poi il testo del decreto, come segnala Italia, sarà al vaglio di(Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione),(Conferenza dei Rettori) e CUN (Consiglio Universitario Nazionale) per i rispettivi. Poi dovrebbe esserci la firma definitiva del premier Giorgia Meloni e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L'articolo .

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito accelera su assegnazione provvisoria e60. Domani, martedì 13 giugno, due appuntamenti chiave come abbiamo anticipato nei giorni scorsi. Alle 12:30 sindacati convocati per chiudere l'intesa per le assegnazioni provvisorie e ...Nuovo appuntamento con Question Time, la rubrica di consulenza curata da Orizzonte Scuola e in onda sui nostri canali social. Lunedì 12 giugno alle 14:00 , in diretta su Facebook e YouTube , spazio ...Cosa dovrebbe prevedere ilAllo stato attuale, la nuova abilitazione, delineata dal decreto legge 36/2022, prevede il possesso della laurea più 60 crediti formativi universitari (), di cui ...

Assegnazione provvisoria e DPCM 60 CFU, martedì giornata chiave. Ecco cosa dobbiamo aspettarci [VIDEO] Orizzonte Scuola

DPCM 60 CFU, il Ministero dell’Istruzione incontrerà oggi, martedì 13 giugno, i sindacati in merito all’informativa riguardante il decreto del presidente del consiglio dei ministri che dovrà disciplin ...Sarà fatta oggi l'informativa sindacale relativa al decreto del presidente del consiglio dei ministri che deve disciplinare i ...